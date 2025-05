Opep+ mantém calendário de produção apesar de baixo preço do petróleo

Os ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) confirmaram, nesta quarta-feira (28), seu cronograma de produção, deixando oito membros acelerarem ainda mais a sua produção no sábado, apesar do baixo preço do petróleo bruto.

Um preço do barril entre US$ 60 e US$ 65 (R$ 342 e R$ 370, na cotação atual) não levou a uma revisão das cotas e o grupo decidiu "reafirmar o nível geral de produção de petróleo bruto" acordado até 31 de dezembro de 2026, anunciou a Opep em seu comunicado.

As reduções coletivas de cerca de 2 milhões de barris diários (bd) e as reduções adicionais de alguns países membros de 1,65 milhão de barris bd foram mantidas.