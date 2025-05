Petróleo sobe diante de riscos geopolíticos e calma da Opep+

As cotações internacionais do petróleo subiram nesta quarta-feira (28), impulsionadas pelos riscos geopolíticos no Oriente Médio e na Rússia e em meio a duas reuniões dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em julho subiu 1,26%, para 64,90 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, subiu 1,56% em Nova York, para 61,84 dólares.

"As notícias que indicam que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está interessado em bombardear infraestruturas vinculadas ao programa nuclear iraniano geraram certo otimismo no mercado", declarou à AFP Robert Yawger, analista da Mizuho USA.