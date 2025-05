PF prende grupo que planejava assassinatos de ministros do STF

O advogado Roberto Zampieri foi assassinado com vários tiros em dezembro de 2023, devido a uma disputa por uma propriedade rural avaliada em 100 milhões de reais, de acordo com a polícia mato-grossense.

Os juízes do STF têm sido alvo de ameaças e ataques recentes.

Em novembro, um homem morreu ao se explodir em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, em um ataque que, segundo as autoridades, poderia ter ligação com a tentativa de golpe de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram as sedes dos Três Poderes.

Bolsonaro está sendo julgado no STF, acusado de liderar um suposto plano golpista que, segundo a Procuradoria-Geral da República, incluía a vigilância e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes.

