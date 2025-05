Rússia está pronta para apresentar seu 'memorando' de paz à Ucrânia, diz chanceler russo

A Rússia propôs, nesta quarta-feira (28), uma segunda rodada de negociações diretas com a Ucrânia em Istambul, no dia 2 de junho, para apresentar um memorando com as condições da Rússia para um acordo de paz duradouro.

"A nossa delegação, liderada por (Vladimir) Medinsky, está pronta para apresentar este memorando à delegação ucraniana e fornecer as explicações necessárias em uma segunda rodada de negociações diretas em Istambul na próxima segunda-feira, 2 de junho", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, em um comunicado.

