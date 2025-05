San Martín de Turumbang, um povoado esquecido entre Venezuela e Guiana

José Mendoza, um garimpeiro guianês de 34 anos com mais de 20 anos na Venezuela, usa no dia seguinte às eleições venezuelanas uma camiseta com a frase: "Essequibo is Guyana's" (O Essequibo é da Guiana).

Mendoza ri enquanto mostra seu dente de ouro. Explica que vestiu a camiseta porque não tinha outra roupa limpa.

"Ouço dizer que o Essequibo pertence à Guiana, mas não sei", comenta.

- "Iluminados pelas estrelas" -

O "capitão" indígena Brian Jacobs é a autoridade máxima do povoado. "Good morning! How are you? Welcome!", brinca em inglês, idioma oficial na Guiana.

Seus ancestrais cruzaram há décadas o caudaloso rio Cuyuní após a "Rebelião de Rupununi", um movimento iniciado em 1969 por indígenas que buscavam se separar da recém-independente Guiana e se anexar à Venezuela.