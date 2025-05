Secretário de Saúde dos EUA chama de 'corruptas' revistas médicas do país

O secretário de Saúde americano, Robert F. Kennedy Jr., acusou as principais revistas médicas de colaborarem com a indústria farmacêutica e ameaçou proibir os cientistas do governo de publicar nestes veículos.

Kennedy, durante muito tempo crítico das vacinas e das políticas de saúde pública do governo federal, fez estes últimos ataques à comunidade científica em um podcast na terça-feira, voltando-se especialmente contra várias publicações de pesquisa médica.

"Provavelmente vamos parar de publicar na The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA e outras revistas porque todas são corruptas", disse Kennedy.