Telegram se associa à xAI de Musk e receberá US$ 300 milhões

Os termos da parceria podem parecer desequilibrados, mas permitem à xAI, que absorveu o X no final de março, e ao Grok acessar os inúmeros usuários do Telegram. Durov estimou nesta quarta que mais de um bilhão de pessoas usam seu aplicativo.

As grandes empresas de IA generativa buscam acelerar a adoção de seus respectivos assistentes para ter uma massa crítica e rentabilizar as enormes somas investidas em seu desenvolvimento.

Surgido em novembro de 2023, Grok chegou tarde na corrida dos robôs conversacionais e encontra-se significativamente atrás do ChatGPT da OpenAI e do Gemini do Google.

O Grok pode ser acessado pelo X, mas com limites para os usuários que não pagam. Há três planos de assinatura disponíveis; o mais caro custa 40 dólares (227 reais) por mês ou 395 dólares (2.248 reais) por ano.

Durov, um empresário russo de 40 anos, naturalizado francês em 2021, lançou o Telegram junto com seu irmão Nikolai em 2013. Atualmente está sob investigação na França por conteúdo ilegal em seu popular serviço de mensagens.

