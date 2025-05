Tribo indonésia obrigada a abandonar suas terras pelas atividades da maior mina de níquel do mundo

Muitos no leste da ilha se sentem como ele. Ao menos 11 manifestantes indígenas foram detidos, informou na segunda-feira a Anistia Internacional.

Bokum afirma que se mudou pelo menos seis vezes para escapar dos empregados da mina, que não paravam de passar pelo território de seu povo.

As ONGs temem que a mina provoque o desaparecimento da tribo. "Dependem completamente do que a natureza lhes dá e, à medida que sua floresta tropical é devastada, o mesmo acontece com eles", alerta Callum Russell, da Survival International.

O governo garante que elaborou "uma documentação" para compreender as tribos isoladas e afirma que as incluiu "no processo de decisão".

Mas os ativistas acreditam que isso é impossível porque a maioria não utiliza tecnologia moderna e evita qualquer contato com estranhos.