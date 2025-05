Trump diz ter advertido Netanyahu contra ataque ao Irã

As grandes potências ocidentais e Israel, considerado por especialistas como o único país com armas nucleares no Oriente Médio, acusam há muito tempo Teerã de tentar se equipar com armamento nuclear.

O Irã nega e insiste em afirmar que seu programa nuclear tem apenas fins civis.

Nesta quarta, o Irã anunciou que poderia autorizar uma visita de inspetores americanos da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), um organismo de controle nuclear da ONU, se um acordo com os Estados Unidos for alcançado.

"Sempre tentamos não aceitar inspetores de países que nos foram hostis e se comportaram sem princípios ao longo dos anos", disse à imprensa o chefe nuclear do Irã, Mohamad Eslami, referindo-se ao pessoal da AIEA.

Teerã "reconsiderará a aceitação de inspetores americanos através da agência" se "um acordo for alcançado e as demandas do Irã forem levadas em consideração", declarou.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que está em visita oficial a Omã, agradeceu ao país do Golfo por seus esforços de mediação.