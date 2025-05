União Europeia está no 'caminho certo' para alcançar metas climáticas até 2030

No entanto, o bloco europeu enfrenta um cenário delicado, com a urgência de enormes investimentos no setor de segurança e defesa.

O comissário europeu para o Clima, Wopke Hoekstra, disse que o mundo está enfrentando atualmente "um inverno geopolítico".

"Mas, apesar de tudo o que está acontecendo, acreditamos que temos boas notícias e temos o prazer de dizer que a UE está no caminho certo para atingir sua meta para 2030", acrescentou.

A Comissão observou que a maioria das nações do bloco está alinhada às metas para alcançar uma participação da energia renovável no consumo total de 42,5% até 2030.

- Riscos à frente -

O comissário também destacou as disparidades entre os países do bloco em termos de redução de emissões e ressaltou os desafios de proteger as florestas e o armazenamento de carbono.