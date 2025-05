Zelensky propõe reunião trilateral com Trump e Putin

O chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, disse que os planos de reforço do Exército alemão eram "muito preocupantes".

O presidente ucraniano também disse que esperava "sanções dos Estados Unidos", em particular contra "o setor energético e o sistema bancário" russo, em resposta à recusa de Moscou em aceitar uma trégua.

"Trump confirmou que, se a Rússia não parar, sanções serão impostas. Conversamos com ele sobre dois aspectos principais: a energia e o sistema bancário. Os Estados Unidos poderão impor sanções aos dois setores? Eu gostaria muito", declarou Zelensky.

- Tropas russas perto de Sumy -

No fim de semana, Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que sempre teve boas relações com Putin. "Mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco", acrescentou, depois que bombardeios em larga escala com drones mataram pelo menos 13 pessoas na Ucrânia.

Desde que o conflito começou, em fevereiro de 2022, dezenas de milhares de pessoas morreram, muitas zonas do leste e do sul da Ucrânia foram destruídas e o Exército de Moscou controla atualmente quase 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.