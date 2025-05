Ação climática poderia salvar metade das geleiras em risco, segundo estudo

As geleiras ? vastas massas de neve, gelo, rocha e sedimentos que ganham massa no inverno e a perdem no verão ? se formaram no passado remoto da Terra, quando as condições eram muito mais frias do que hoje.

A água do degelo alimenta rios essenciais para a agricultura, a pesca e o abastecimento de água potável, e sua perda pode ter efeitos em cadeia profundos, desde a interrupção de economias baseadas no turismo até a erosão do patrimônio cultural.

Nos últimos anos, funerais simbólicos de geleiras foram realizados na Islândia, Suíça e México.

"Sempre me perguntam: por que você é glaciologista na Bélgica?", conta Zekollari. "Bem, as geleiras estão derretendo em todos os lugares...", responde.

Cerca de 25% do aumento atual do nível do mar é atribuído ao derretimento de geleiras.

Mesmo que o uso de combustíveis fósseis fosse interrompido hoje, o estudo conclui que 39% da perda da massa glaciar já está garantida ? o suficiente para aumentar o nível do mar em pelo menos 113 milímetros.