Arábia Saudita liberta religioso iraniano

A Arábia Saudita libertou um famoso religioso iraniano que estava detido desde segunda-feira por pronunciar críticas veementes aos líderes do reino do Golfo, informou a imprensa do Irã nesta quinta-feira.

"Gholamreza Ghasemian foi libertado e viajou para o Irã", afirmou a agência de notícias ISNA.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Ghasemian acusou o governo saudita de transformar Meca, cidade sagrada do islã, em "um lugar de casas de jogo, centros de libertinagem e concertos obscenos".