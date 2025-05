Arábia Saudita tenta manter Cristiano Ronaldo, mas negociação é 'difícil'

A Arábia Saudita tenta convencer Cristiano Ronaldo a continuar sua aventura no país, mas a negociação é "difícil", declarou à AFP, nesta quinta-feira (29), uma fonte próxima aos porta-vozes, que destaca a possibilidade de o astro português assinar com o Al-Hilal, um dos participantes da próxima Copa do Mundo de Clubes.

O atacante de 40 anos anunciou no início da semana em suas redes sociais o final do "capítulo" no Al-Nassr, afirmando, sem dar mais pistas, que sua história "ainda está sendo escrita".

"Existe uma negociação difícil no processo para convencer Ronaldo de ficar e jogar" a próxima temporada na Saudi Pro League, disse uma fonte do Fundo Público de Investimentos (PIF) da Arábia Saudita, um fundo soberano fortemente envolvido no futebol nacional.