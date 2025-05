Casa Branca agradece Elon Musk por 'seus serviços'

A Casa Branca agradeceu, nesta quinta-feira (29), Elon Musk pelos serviços prestados por ele, depois que o bilionário anunciou que encerraria sua missão de reduzir o gasto público atribuída pelo presidente Donald Trump à frente da comissão chamada Doge.

Musk anunciou na quarta-feira que deixaria seu papel no governo dos Estados Unidos, pouco depois de criticar o projeto de lei orçamentária de Trump.

O magnata da tecnologia, nascido na África do Sul, acredita que esse projeto, aprovado pela Câmara dos Representantes e ainda pendente na votação no Senado, aumentaria o déficit e minaria o trabalho do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que demitiu dezenas de milhares de funcionários públicos.