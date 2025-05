Casa Branca considera decisão judicial sobre tarifas 'manifestamente equivocada'

A decisão do Tribunal de Comércio Internacional (ITC) dos Estados Unidos, que bloqueou as "tarifas recíprocas" do presidente Donald Trump, está "manifestamente equivocada", afirmou a Casa Branca nesta quinta-feira (29), em uma de suas contas na rede X.

"Estamos confiantes de que esta decisão será anulada em recurso", acrescentou o governo americano.

dk/st/erl/mel/aa