Catar e sua estratégia geopolítica também disputam a final da Liga dos Campeões

No total, esta nação do Golfo investiu oficialmente 1,4 bilhão de euros (US$ 1,58 bilhão ou R$ 9,7 bilhões, na cotação atual) no clube francês por meio da QSI.

A medida "sem dúvida" valeu à pena, disse à AFP uma pessoa próxima a Nasser Al Khelaifi, diretor-executivo da QSI e presidente do PSG. O valor do clube subiu de 70 milhões de euros em 2011 para 4,2 bilhões de euros (R$ 22,4 bilhões, na cotação da época) em dezembro de 2023, quando ocorreu a venda de parte do capital para a empresa americana Arctos.

- Sequência da Copa de 2022 -

Segundo o porta-voz de Al Khelaifi, o crescimento do PSG com o QSI foi "astronômico", considerando "os aspectos esportivos (quatro semifinais nos últimos seis anos, vários troféus nacionais), financeiros, a imagem da marca, a infraestrutura com o Campus PSG e a melhoria do Parque dos Príncipes".

Ganhar a atual Liga dos Campeões "demonstraria a capacidade do Catar de transformar seus milhões em retornos positivos e adesões", além de provar que "sua política de soft power funciona" e que o país é "capaz de encontrar a fórmula", enfatiza Jean-Baptiste Guégan, também especialista em geopolítica do esporte.

No contexto geopolítico e diplomático no qual o país do Oriente Médio assinou um acordo de cooperação com os Estados Unidos, tendo um papel de mediador na guerra de Gaza e no conflito entre Ruanda e República Democrática do Congo, o sucesso do PSG seria positivo para o emir Tamim Ben Hamad Al Thani, segundo Raphël Le Magoariec, doutor em Ciências Políticas especialista no Golfo Pérsico e em esportes.