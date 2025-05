China condena plano 'discriminatório' dos Estados Unidos de revogar vistos de estudantes

Trump é ainda mais duro com Harvard porque a universidade rejeita todas as ações de seu governo que buscam supervisionar as admissões e contratações da instituição. O governo do republicano acusa as principais autoridades acadêmicas de transformar o prestigioso centro de ensino em um foco de antissemitismo e ideologia liberal "woke".

A Casa Branca também retirou os recursos federais de pesquisa de Harvard e outras universidades americanas que estão entre aquelas consideradas mais elitistas do mundo.

