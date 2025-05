Cientistas acreditam ter encontrado novo planeta anão no sistema solar

Buscavam o misterioso "nono planeta". Mas em vez disso, um grupo de cientistas americanos acredita ter descoberto um novo planeta anão do sistema solar.

Há 20 anos, os astrônomos especulam com a possibilidade de um nono planeta remoto, com uma massa até dez vezes superior à da Terra, que teria escapado de todas as observações.

Suas suspeitas decorrem da trajetória orbital peculiar das rochas geladas no cinturão de Kuiper, que poderia ser explicada pela atração gravitacional de um grande corpo celeste.