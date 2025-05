Corte de apelação mantém temporariamente as tarifas de Trump

Um tribunal de apelação americano manteve, nesta quinta-feira (29), as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, que haviam sido suspensas na véspera por uma decisão judicial, até que haja uma decisão sobre o mérito do caso.

O governo havia apresentado um recurso para suspender com urgência a aplicação da decisão do Tribunal de Comércio dos Estados Unidos (ITC), que bloqueou as chamadas tarifas "recíprocas", assim como os impostos sobre China, Canadá e México como parte da luta contra o tráfico de fentanil.

