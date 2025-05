Crime ofusca eleição de juízes no México; ex-advogada de 'El Chapo' entre os candidatos

Em uma rua da mexicana Ciudad Juárez, próxima da fronteira com os Estados Unidos, a advogada Silvia Delgado pede votos aos transeuntes. Ela quer ser eleita juíza, após ter defendido o famoso chefão do narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Sua candidatura é uma das mais questionadas às vésperas da eleição no próximo domingo (1), que tornará o México no primeiro país do mundo a escolher todos os seus juízes pelo voto popular.

Entre os aspirantes que uma ONG considera "arriscados" estão, ainda, um homem que esteve preso nos Estados Unidos por tráfico de drogas, o ex-advogado de um narcotraficante sanguinário e um ex-promotor acusado de ameaçar dois jornalistas que depois foram assassinados.