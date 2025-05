Defesa Civil de Gaza reporta 44 mortos em ataques israelenses nesta quinta-feira

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que bombardeios israelenses mataram 44 pessoas nesta quinta-feira (29), incluindo 23 que morreram em um ataque a uma casa no centro do território palestino.

"Quarenta e quatro pessoas foram mortas em ataques israelenses na Faixa de Gaza", disse à AFP o chefe da Defesa Civil, Mohamed Al Mughayir. Vinte e três delas foram mortas em uma casa "a leste do campo de refugiados de Al Bureij", no centro da faixa costeira, acrescentou.

Outras duas, disse ele, foram mortas por "disparos de forças israelenses esta manhã perto do centro de ajuda humanitária dos Estados Unidos no Eixo Morag", no sul da Faixa.