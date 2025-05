Dior encerra capítulo com saída de Maria Grazia Chiuri

Recém-saída da Valentino, ela causou sensação quando, em seu primeiro desfile em outubro de 2016, apresentou uma camiseta branca simples com a mensagem "We should all be feminists (Deveríamos todas ser feministas, em tradução livre)", em letras pretas, vendida por 750 euros (cerca de R$ 2.578 na cotação da época).

Nove anos e mais de 40 coleções depois, Chiuri não abandonou essa mensagem, embora alguns a acusem de usar o feminismo como estratégia de marketing.

Em um comunicado, a Dior expressou sua "mais profunda gratidão" a Chiuri após uma "colaboração maravilhosa" e destacou que foi ela quem desejou deixar o cargo.

"Sou particularmente grata pelo trabalho realizado por minhas equipes e pelos ateliês. (...) Juntos, construímos um capítulo excepcional do qual tenho imenso orgulho", disse a italiana, segundo o comunicado.

Delphine Arnault, diretora da Christian Dior Couture, elogiou seu "imenso trabalho com um ponto de vista feminista inspirador e uma criatividade excepcional".

Formada no Istituto Europeo di Design em Roma, Chiuri trabalhou pela primeira vez na Fendi na década de 1990, onde, com seu compatriota Pierpaolo Piccioli, promoveu bolsas como peças essenciais, como a famosa "baguete".