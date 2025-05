Epidemia de cólera mata 70 pessoas na capital do Sudão

Uma epidemia de cólera matou 70 pessoas em dois dias na capital do Sudão, anunciou nesta quinta-feira (29) o Ministério da Saúde, no momento em que Cartum enfrenta um colapso dos serviços médicos após dois anos de guerra.

O ministério registrou 942 novas infecções e 25 mortes na quarta-feira, após 1.177 novos casos e 45 mortes na terça-feira, segundo um comunicado.

A epidemia foi declarada após semanas de bombardeios com drones - atribuídos aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido que estão em guerra com o Exército sudanês há mais de dois anos -, que provocaram o colapso do serviço de abastecimento de água e de energia elétrica na capital.