'Impacto devastador': estudantes lamentam planos dos EUA de bloquear vistos

O Ministério das Relações Exteriores de Pequim criticou Washington nesta quinta-feira por atuar de maneira "irracional".

Também são afetados um grande número de estudantes chineses do ensino médio que se preparam para estudar nos EUA no próximo ano letivo, que começa no segundo semestre deste ano, assim como um setor privado em expansão que os ajuda a se preparar para a vida no exterior.

Um professor de uma escola internacional com sede em Pequim disse que era "devastador" ver estudantes "com grandes aspirações" afetados por essa incerteza sobre seu futuro no exterior.

"O momento e o curto prazo desse anúncio significam que muitos de nossos alunos (...) tiveram que fazer grandes mudanças" em seus planos, disse o professor, que pediu anonimato porque não estava autorizado a falar com a mídia.

Daniel Strom, cofundador e principal consultor da Elite Scholar Advising, uma consultoria educacional, disse que muitos clientes "continuam otimistas de que as propostas de Trump serão revertidas no tribunal".

No entanto, acrescentou, alguns alunos já começaram a considerar alternativas no Reino Unido e no Canadá se seus planos de ir aos EUA fracassarem.