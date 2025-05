EUA diz que Israel aceitou seu plano para um cessar-fogo em Gaza

Israel aceitou a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um cessar-fogo em Gaza, mas as negociações com o Hamas "continuam", anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (29).

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump e seu enviado, Steve Witkoff, "apresentaram uma proposta de cessar-fogo ao Hamas, que Israel endossou". "Israel assinou essa proposta antes de enviá-la ao Hamas", afirmou.

