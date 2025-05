Flamengo vence Deportivo Táchira (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Flamengo também chegou ao mesmo número de pontos, mas com um saldo de 3 gols, enquanto o Central Córdoba, da Argentina, também com 11 pontos, mas com saldo de zero, vai disputar a repescagem valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana,

O Táchira terminou a fase de grupos sem pontuar nas seis partidas.

- Domínio absoluto -

Com a presença nas tribunas do novo técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, que acompanhou pessoalmente o desempenho de Alex Sandro, Léo Ortíz, Wesley e Gerson, todos convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o Flamengo teve dificuldades para furar a retranca venezuelana.

Sem nada em jogo e afetado por lesões, o Deportivo Táchira construiu uma verdadeira fortaleza em frente ao gol de Jesús Camargo, o grande destaque da partida.

O time carioca teve domínio absoluto mas faltou determinação no ataque e mostrou um futebol longe de sua melhor versão diante de um adversário muito inferior.