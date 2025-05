FMI anuncia desembolso de US$500 mi à Ucrânia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quinta-feira (29) que chegou a um acordo com o governo ucraniano para desembolsar uma nova parcela de US$ 500 milhões (R$ 2,82 bilhões) do atual programa de ajuda.

O acordo aguarda aprovação do conselho executivo do Fundo, mas isso geralmente é uma formalidade.

Esta nova parcela elevaria os fundos já desembolsados para US$ 10,65 bilhões (R$ 60,22 bilhões), dos US$ 15,5 bilhões (R$ 87,65 bilhões) previstos no programa.