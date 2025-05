Governo Trump publica lista de cidades que obstruem sua política migratória

Aquelas que violarem as ordens correm o risco de perder o financiamento federal.

"É verdade que o governo federal tem jurisdição exclusiva sobre a imigração", mas nada obriga os governos estaduais ou locais a participar ou cooperar "na aplicação da lei federal de imigração", porque isso "exigiria uma lei do Congresso", explicam os professores Benjamin Gonzalez O'Brien, da Universidade de San Diego, e Loren Collingwood, da Universidade do Novo México, na plataforma The Conversation.

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump tentou revogar os subsídios federais das "cidades santuário". O caso chegou à Suprema Corte, mas o governo de seu sucessor, o democrata Joe Biden, pediu que ele fosse arquivado.

