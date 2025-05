Para Hamas, proposta de trégua em Gaza aceita por Israel não supre suas demandas

A proposta dos Estados Unidos para uma trégua em Gaza que, segundo Washington, foi aprovada por Israel, "não atende às demandas do nosso povo", disse à AFP, nesta quinta-feira (29), Bassem Naim, um dos líderes do Hamas no exílio.

"A resposta da ocupação [Israel] significa essencialmente a perpetuação da ocupação, a continuação dos assassinatos e a fome extrema (inclusive durante o período de trégua temporário), e não responde a nenhuma das demandas do nosso povo, em particular o fim da guerra e da fome extrema", declarou Naim, acrescentando, porém, que "a direção do movimento palestino examina com grande senso de responsabilidade e patriotismo a resposta a dar para esta proposta".

