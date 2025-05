Harvard realiza cerimônia de formatura em meio aos ataques de Trump

Tradicionalmente marcadas por discursos emocionados, a cerimônia ocorre em meio à pressão inédita de Trump contra a instituição após sua decisão de proibi-la de admitir estudantes estrangeiros, que representam 27% de seu corpo discente.

Esta é uma das medidas recentes do republicano contra uma das universidades de maior prestígio do mundo, depois de congelar fundos federais bilionários e ameaçar eliminar isenções fiscais.

"Harvard está tratando o nosso país com grande desrespeito, e tudo o que está fazendo é se envolver em cada vez mais problemas", disse Trump na quarta-feira.

Ao contrário de outras universidades, Harvard recorreu aos tribunais para anular estas medidas, que, segundo o governo, visam combater o antissemitismo e invalidar as políticas de diversidade, equidade e inclusão, consideradas como esquerdistas.

O presidente de Harvard, Alan Garber, que foi muito aplaudido ao chegar à cerimônia, reconheceu que a instituição de ensino superior tem problemas com o antissemitismo, mas também com a islamofobia, e que trabalha para garantir que uma variedade de pontos de vista possa ser expressa com segurança no campus.

No entanto, para ele, "o que é desconcertante é que as medidas que tomaram para resolver esses problemas nem sequer afetam as pessoas que, segundo eles, são a causa desses problemas", disse ele à rádio NPR na terça-feira.