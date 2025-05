Homem acusado de atropelamento em massa em Liverpool é indiciado no Reino Unido

O britânico foi inicialmente preso por "tentativa de assassinato" e "dirigir sob efeitos de drogas", mas a polícia não mencionou essas acusações nesta quinta-feira.

Doyle, pai de três filhos, trabalha no setor de TI e é um ex-fuzileiro naval que, de acordo com suas contas nas redes sociais, participou de triatlos, escalou o Kilimanjaro e viajou para o Japão, Índia e Fiji, informou o The Times.

Sete pessoas feridas no atropelamento em massa ainda estão no hospital, segundo a polícia. Elas estão em uma "condição estável", disse a mesma fonte no dia anterior.

Os primeiros elementos da investigação indicaram que Doyle seguiu uma ambulância que abria passagem em meio à multidão.

Seu veículo foi cercado por pessoas furiosas. Ele então deu marcha à ré e acelerou, atingindo pessoas dos dois lados da estrada.

A polícia rapidamente descartou a hipótese de motivação terrorista.