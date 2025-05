Hospital de Gaza denuncia 'evacuação forçada' por parte das forças israelenses

O hospital Al Awda, no norte da Faixa de Gaza, denunciou nesta quinta-feira (29) a evacuação forçada de suas instalações pelo exército israelense, que continua sua ofensiva no território palestino.

"As forças de ocupação israelenses realizam a evacuação forçada de pacientes e equipe médica dentro do Hospital Al Awda, em Tel al-Zaatar, o único hospital em funcionamento no norte da Faixa de Gaza", informou o centro de saúde em um comunicado.

str-acc/bfi/pc/mb/aa