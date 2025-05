Israel ignora comunidade internacional e anuncia 22 novos assentamentos na Cisjordânia

"O governo israelense já não finge o contrário: a anexação dos territórios ocupados e a expansão dos assentamentos são seu principal objetivo", afirmou a organização em um comunicado.

Para a Paz Agora, esta iniciativa - a maior do tipo desde os Acordos de Oslo, com os quais Israel se comprometeu a não estabelecer novos assentamentos - modificará drasticamente a Cisjordânia e fortalecerá ainda mais a ocupação.

"Herança dos nossos antepassados"

O anúncio de Smotrich acontece após o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, ter declarado na quarta-feira que tinha "uma impressão muito boa" sobre a possibilidade de uma trégua na Faixa de Gaza após 600 dias de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

A escalada militar de Israel em Gaza recebe cada vez mais críticas no exterior, inclusive entre os aliados mais próximos do país.

A França presidirá com a Arábia Saudita, no próximo mês, uma conferência da ONU que pretende estimular a solução de "dois Estados": Israel e uma Palestina independente e plenamente soberana, vivendo um ao lado do outro em paz.