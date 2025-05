Israel anuncia ter interceptado míssil lançado do Iêmen

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (29), que interceptou um míssil lançado do Iêmen depois que sirenes aéreas foram acionadas no centro do país e explosões foram ouvidas no céu de Jerusalém.

"Após as sirenes que soaram recentemente em várias áreas de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado", disse o Exército em um comunicado.

O lançamento ocorre dois dias depois que os militares israelenses interceptaram outro míssil e outro projétil disparados do Iêmen pelos rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.