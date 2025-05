João Fonseca bate francês e vai à 3ª rodada de Roland Garros

O jovem brasileiro João Fonseca, promessa do tênis que é o atual número 65 do mundo, avançou à terceira rodada de Roland Garros em sua primeira participação no torneio, ao derrotar o veterano francês Pierre-Hugues Herbert (N.147), de 34 anos, nesta quinta-feira (29).

João fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) e 6-4, em duelo de quase três horas na quadra 14 da Porte d'Auteuil, que estava lotada para acompanhar a evolução do tenista que já é uma das revelações do torneio.

O brasileiro de 18 anos, que em fevereiro foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires (também disputado no saibro), vai enfrentar por uma vaga nas oitavas de final em Paris o vencedor do duelo entre o francês Gaël Monfils (N.42) e o britânico Jack Draper (N.5).