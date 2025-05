Marinha apreende 1,5 tonelada de cocaína na costa do Pacífico mexicano

As forças de segurança mexicanas apreenderam 1,5 tonelada de cocaína em uma operação marítima nas águas do Pacífico, na costa do estado de Jalisco (oeste), informou a Marinha do país nesta quinta-feira (29).

As autoridades mexicanas intensificaram os anúncios sobre apreensão de drogas e prisões de narcotraficantes em meio a ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma taxa de 25% a todas as exportações mexicanas.

A operação, que contou com apoio do Exército, da Procuradoria-Geral e da Guarda Nacional, aconteceu durante as patrulhas marítimas e aéreas.