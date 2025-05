Milan anuncia saída do técnico Sérgio Conceição

O Milan anunciou nessa quinta-feira (29) que rescindiu o contrato do técnico português Sérgio Conceição, que chegou ao clube no final de dezembro e, segundo a imprensa italiana, deverá ser substituído pelo italiano Massimiliano Allegri.

Em comunicado, o 'Rossonero' agradeceu ao treinador pelo "comprometimento, profissionalismo e dedicação" e lhe desejou o melhor na sequência da carreira.

Com este anúncio, o Milan confirma as informações que surgiram nos últimos dias apontando a saída de Conceição. Segundo a imprensa italiana, o clube estaria próximo de acertar o retorno de Massimiliano Allegri, livre no mercado desde que deixou a Juventus há um ano.