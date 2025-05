Milhares de pessoas invadem armazém do Programa Mundial de Alimentos em Gaza

Milhares de palestinos saquearam durante a noite um armazém na Faixa de Gaza do Programa Mundial de Alimentos (PMA), que informou nesta quinta-feira (29) sobre duas possíveis mortes durante o tumulto.

A situação humanitária em Gaza é crítica após 18 meses de guerra no território e dois meses e meio de bloqueio da ajuda internacional, que Israel suspendeu parcialmente na semana passada.

"Hordas de pessoas famintas invadiram o armazém Al-Ghafari do PMA em Deir al-Balah, no centro de Gaza, em busca de suprimentos de alimentos que estavam pré-posicionados para distribuição", afirmou o PMA em um comunicado, no qual exige um "acesso humanitário seguro e sem obstáculos".