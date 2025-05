Ministro israelense anuncia criação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, anunciou nesta quinta-feira (29) a criação de 22 novas colônias judaicas na Cisjordânia ocupada, o que pode agravar ainda mais as relações do Estado hebreu com grande parte da comunidade internacional.

"Tomamos uma decisão histórica para o desenvolvimento dos assentamentos: 22 novas localidades na Judeia-Samaria", afirmou o ministro de extrema direita, utilizando a designação israelense para o território palestino ocupado desde 1967.

Segundo um mapa publicado pelo partido conservador do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Likud, os 22 assentamentos planejados estão distribuídos por toda a Cisjordânia, do norte ao sul, passando pelo centro, o que divide ainda mais um território afetado pelas colônias judaicas.