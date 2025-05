ONU prevê cortar milhares de postos como parte de reforma interna

A ONU enfrenta há anos uma crise de liquidez devido ao fato de que alguns Estados-membros não pagam integralmente suas contribuições previstas e outros o fazem com atraso.

Os Estados Unidos, o principal contribuinte do orçamento ordinário da ONU com 22% do total, tinham uma dívida de 1,5 bilhão de dólares em pagamentos no final de janeiro, segundo um porta-voz da organização.

Alguns temem que o financiamento diminua sob um novo mandato de Donald Trump.

Já em 2024, a China ? segundo maior contribuinte com 20% ? pagou sua contribuição apenas no final de dezembro.

