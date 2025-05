Personalidades britânicas pedem suspensão da venda de armas a Israel

Mais de 300 personalidades britânicas, incluindo as cantoras Dua Lipa e Annie Lennox e o ex-jogador de futebol Gary Lineker, pediram em uma carta aberta ao primeiro-ministro Keir Starmer a suspensão da venda de armas a Israel.

A ofensiva israelense em Gaza matou mais de 54.000 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde do território, considerados confiáveis pela ONU.

"Estamos pedindo a suspensão imediata de todas as vendas de armas do Reino Unido para Israel, um acesso humanitário imediato para agências de ajuda com experiência e que o governo do Reino Unido se comprometa a ajudar a negociar um cessar-fogo", afirmam os signatários da carta.