PIB dos EUA contraiu 0,2% no 1T, menos do que o estimado inicalmente

A economia dos Estados Unidos contraiu no primeiro trimestre menos do que o esperado inicialmente, segundo os números oficiais publicados nesta quinta-feira (29), que revisam os dados coletados após um aumento nas importações desencadeado pelas tarifas do presidente Donald Trump.

O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia do mundo encolheu 0,2% a uma taxa anualizada de janeiro a março, um pouco menos que a contração de 0,3% estimada na primeira medição, informou o Departamento do Comércio.

Os EUA medem o crescimento de sua economia no trimestre com base em uma projeção de 12 meses que se fundamenta nas condições do momento da medição.