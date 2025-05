Preços do petróleo caem afetados por indicadores decepcionantes dos EUA

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta quinta-feira (29), afetados pela imagem de uma economia americana em dificuldades após a divulgação de vários indicadores.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 1,16%, fechando em 64,15 dólares.

Por sua vez, na bolsa de Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI), também para entrega em julho, recuou 1,46%, encerrando a 60,94 dólares.