Rock e luzes modernizam 'Rei Lear' de Shakespeare no Irã

Nos últimos anos, várias obras do gigante da literatura inglesa foram encenadas no Irã. Esta, em particular, trata de disputas políticas, jogos de poder e conspirações.

"Países que passaram por experiências políticas semelhantes, como o Irã ou os países do Leste Europeu, têm uma afinidade particular com a obra de Shakespeare", diz Saatchian.

No final da trama, o rei, abalado pela traição de suas filhas, finalmente recupera a lucidez antes de morrer.

Em uma cena, Lear insta os que estão no poder a se exporem ao sofrimento dos pobres para construir um mundo mais justo.

"É uma mensagem que ressoa em todos os lugares", diz o ator.

