Suíça monitora risco de enchentes após avalanche

Nesta quinta-feira, as autoridades temiam que uma ruptura pudesse liberar as águas do lago artificial que se formou, provocando uma inundação no vale. Horas mais tarde, o perigo iminente foi descartado.

"A informação de geólogos e especialistas tende a nos dizer que é pouco provável que ocorra um evento desse tipo", explicou Stéphane Ganzer, chefe do departamento de segurança do cantão do Valais, onde ocorreu o desastre.

Imagens divulgadas pelo Youtube mostram uma grande quantidade de gelo e pedras descendo a montanha, que se ergue em um vale onde corre o rio Lonza e onde fica o vilarejo.

A força e a velocidade da avalanche foram tais que o deslizamento se estendeu sobre outra montanha situada no outro lado do vale.

Na quinta-feira, as autoridades declararam estado de emergência na área para monitorar a situação depois que o monte de escombros da geleira, de alguns quilômetros de extensão, bloqueou o rio Lonza.

A situação é tão instável que as autoridades descartaram, por enquanto, qualquer intervenção no local.