Tecido de lã 'tweed', uma tradição que se perpetua em uma ilha no norte da Escócia

"Quando vemos o 'tweed' nas passarelas de moda, nós não imaginamos que vem daqui!", afirma orgulhoso Alexander MacLeod, um ex-bancário de 38 anos, em frente ao seu tear, em uma antiga fazenda na ilha escocesa Scalpay.

Alexander MacLeod se tornou tecelão há dois anos, contribuindo junto com outros habitantes das ilhas Lewis e Harris, ao noroeste da Escócia, à revitalização do setor do 'tweed', um tipo de tecido de lã grossa e resistente, depois de um longo período de declínio.

O 'tweed', um símbolo do patrimônio escocês, "sempre fez parte da cultura daqui. Agora é um setor atraente" nas ilhas Hébridas Exteriores, destaca esse homem, originário da Ilha Scalpay, conectada com a Harris por uma ponte.