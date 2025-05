Um relatório do governo dos EUA cita fontes inexistentes

- "Totalmente inventada" -

Guohua Li, professor da Universidade de Columbia mencionado no relatório, disse que a referência a seu nome é "totalmente inventada" e que nem sequer conhece Kreski.

A AFP também falou com Harold Farber, professor de pediatria do Baylor College of Medicine, que afirmou que um artigo a ele atribuído "não existe" e que nunca colaborou com os coautores citados no relatório do governo americano.

Do mesmo modo, Brian McNeill, porta-voz da Virginia Commonwealth University, confirmou que o professor Robert Findling não é o autor de um artigo que o relatório afirma ser dele, sobre a publicidade de medicamentos psicotrópicos para jovens.

Um quarto artigo, sobre a medicação para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tampouco foi publicado na revista Pediatrics em 2008, como se afirma no relatório MAHA, segundo Alex Hulvalchick, especialista em relações com os meios de comunicação da Academia Americana de Pediatria, editora da publicação.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) se negou a fazer comentário e encaminhou as perguntas da AFP à Casa Branca.