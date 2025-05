Verstappen aposta em mudança de regulamento para vencer a McLaren na Espanha

- "Mudança revolucionária" -

Apesar do tempo que as equipes tiveram para se preparar, a mudança no regulamento pode impactar no desenrolar da temporada.

"Faltando 16 corridas, ainda há um longo caminho a percorrer", disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

"A equipe está se esforçando para melhorar o rendimento e a regra atualizada da asa dianteira neste fim de semana vai gerar outro nível de trabalho", acrescentou Wolff.

Depois de um fim de semana sem pontuar em Mônaco, a Mercedes espera um melhor desempenho de seus pilotos, o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli.

Fred Vasseur, da Ferrari, também falou sobre o novo regulamento: "Esta pode ser uma mudança revolucionária, porque não sabemos qual será seu impacto em cada equipe".