Vestígios de cidade maia de 2.800 anos são descobertos na Guatemala

"O sítio apresenta um planejamento arquitetônico notável", com pirâmides, observatórios astronômicos e monumentos "esculpidos com iconografia única da região", acrescenta o texto.

A cidade recebeu o nome de Los Abuelos devido à descoberta no local de duas esculturas de forma ou aparência humana, que "representam um casal ancestral". "Datadas de 500 a 300 a.C., essas figuras poderiam estar vinculadas a antigas práticas rituais de culto aos ancestrais, reforçando a sua relevância cultural e simbólica", explicou o ministério.

A descoberta foi feita por arqueólogos guatemaltecos e eslovacos, ao ampliarem em 2009, para cerca de 1.200 km², a área de pesquisa em zonas pouco exploradas do Parque Uaxactún. Além da cidade, foi descoberto outro setor conhecido como Petnal, onde foi encontrada uma pirâmide de 33 metros de altura decorada com murais do período Pré-Clássico, e o sítio Cambrayal, que conta com "um sistema de canais singular" para água.

"O conjunto desses três sítios forma um triângulo urbano até então desconhecido, e as descobertas permitem repensar o entendimento da organização cerimonial e sociopolítica do Petén pré-hispânico", destaca o comunicado.

